Carlo III: «Camilla sarà regina consorte» SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Londra, 09 settembre 2022 "Questo è anche un momento di cambiamento per la mia famiglia. Conto sull'amorevole aiuto della mia cara moglie, Camilla. In riconoscimento del suo leale servizio pubblico dal nostro matrimonio 17 anni fa diventa la mia regina consorte. So che porterà alle esigenze del suo nuovo ruolo la ferma devozione al dovere su cui ho imparato a fare così tanto affidamento", le parole Carlo III alla Gran Bretagna. / Fb Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 10 Settembre, 09:03

