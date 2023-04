Sgarbi a Viterbo il 25 aprile, il presidente dell'Anpi si rifiuta di stringergli la mano. «Inaccettabile»

Vittorio Sgarbi in visita a Viterbo il 25 aprile, al centro di un piccolo caso mediatico. Il presidente dell'Anpi locale non gli ha stretto la mano e il video dell'accaduto è diventato virale. “Quello che è successo a Viterbo è la prova di come c’è chi utilizza il 25 aprile come strumento di lotta politica. Tutto ciò è inaccettabile.” Così Sgarbi, a Viterbo, per la Liberazione, dopo che il Presidente dell'anpi ha rifiutato di stringergli la mano.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it