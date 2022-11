Rocco Siffredi in lacrime: «Sono dipendente dal sesso, come Totti...». Poi annuncia l'addio al porno (di nuovo)

Rocco Siffredi si ritira dal porno. L'attore hard italiano più famoso al mondo ha dato l'annuncio durante l'intervista al programma "Belve", in onda su Rai2 martedì sera. Ma non è l'unico tema di cui ha parlato. Secondo l'anticipazione di Dagospia, l'attore sarebbe tornato sul tema della dipendenza dal sesso, di cui aveva già parlato in passato, facendo un paragone eccellente.

Siffredi: io dipendente dal sesso come Totti

Intervistato da Francesca Fagnani, Rocco Siffredi ha annunciato l'addio al mondo a luci rosse. Un passo indietro che l'attore aveva già fatto in passato per amore della moglie, ma che ha poi puntualmente ritrattato. Questa sarà la volta buona? A farlo tornare sui suoi passi è sempre stato un motivo fondamentale, ossia la dipendenza dal sesso. Ne ha parlato anche stavolta, dopo essersi lasciato andare a un pianto liberatorio. «Siffredi si scioglie in lacrime parlando della sua dipendenza dal sesso - anticipa Dagospia -. L'attore a Francesca Fagnani ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Totti: "So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal sesso"».

La dipendenza dal sesso

Rocco Siffredi aveva parlato della dipendenza dal sesso nel 2015, in occasione della partecipazione a L'isola dei famosi. L'attore aveva accettato di partecipare al reality, proprio per combattere questo problema. «È una sfida terribile con me stesso, con uno che non è mai andato dall’analista, anche perché l’analista lo facevo io. Ne sono uscito, ora posso ricominciare. E devo tutto alla mia famiglia», aveva raccontato.