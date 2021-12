Roccaraso, la cattura dell'orso Juan Carrito, star dei social

Catturato Juan Carrito, l'orso marsicano di due anni diventato una star sui social. Le operazioni di recupero sono iniziate alle 8 di questa mattina a Roccaraso, in provincia dell'Aquila: l'orso di due anni è stato preso con un'esca e narcotizzato. Ora con l'ausilio dell'elicottero dei carabinieri verrà trasferito in una località del parco d'Abruzzo, in mezzo ai boschi, lontano da Roccaraso, dove aveva preso casa, dai negozi e dalla pasticceria dove faceva incetta di pane e biscotti secchi.

E soprattutto lontano dai turisti. Tutto si sta svolgendo nella massima sicurezza sia per l'orso che per le persone. Sarà trasferito tra Pescasseroli e Pescina, in una zona della Marsica. E sarà sottoposto a un programma di rieducazione al suo ambiente naturale, cioè la montagna in alta quota.