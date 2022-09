Regina Elisabetta, le ultime parole sul marito Filippo prima di morire: la lettera commovente

La regina Elisabetta aveva detto che “non era stato facile” addolorarsi così pubblicamente per il suo amato marito, il principe Filippo, ha rivelato l’ex arcivescovo di York. In una lettera “meravigliosa” scritta appena quattro settimane dopo la morte del duca di Edimburgo l’anno scorso, la regina aveva ringraziato il dottor John Sentamu per i suoi fiori e le sue preghiere. Ma egli ha detto alla BBC che aveva concluso la lettera dicendo: “Quando stai soffrendo per qualcuno che ami profondamente, non è facile quando devi farlo in pubblico“.

