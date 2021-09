Referendum sulla cannabis, Bonino: «Risposta popolare al di là delle mie più rosee aspettative»

«La politica non vuole saperne, nonostante anche la Corte Costituzionale abbia chiesto di mettere ordine in questa materia. Siamo stati anche troppo pazienti. Adesso cominceranno a dire che è troppo facile o è troppo difficile. Noi li lasciamo ai loro turbamenti e intanto verifichiamo che c'è stata una risposta popolare anche al di là delle mie più rosee aspettative, che all'inizio non erano tanto rosee. Ciò vuol dire che la gente la pensa diversamente da dentro il palazzo. Da trenta anni, prima questi temi si ignorano, poi li insultano, poi cercano di guardare altrove e poi alla fine vinciamo e tutti sono padri e madri di queste iniziative» lo ha detto la senatrice Emma Bonino intervenendo al gazebo per la raccolta delle firme per il referendum sulla legalizzazione della cannabis in piazza del Pantheon a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev