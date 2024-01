Re Carlo, le tre parole sussurrate al Principe William hanno commosso i fan della famiglia reale: ecco quali sono

Nel 2023 che ci siamo appena lasciati alle spalle, l'incoronazione di Re Carlo III ha catturato l'attenzione del mondo intero, soprattutto per un momento significativo avvenuto durante la lunga cerimonia. Proprio nel momento più importante dell'incoronazione, come da prassi, il principe William si è inginocchiato davanti a Re Carlo promettendo lealtà e supporto.

Un giorno sarà lui a essere incoronato Re e in questi anni affiancherà ancora più da vicino suo padre, ora monarca.





Leggi anche:– Lady Diana, il primo Natale reale fu mortificante: cosa regalò alla Principessa Anna umiliandosi davanti a tutti

Le parole di Re Carlo

Ciò che è avvenuto esattamente dopo il suo intervento è diventato il momento più commovente dell'intera cerimonia: il Re ha sussurrato tre parole di gratitudine a William, toccando profondamente il pubblico e i fan reali. Nonostante non fossero udibili in televisione, le tre parole sono state decifrate da un esperto di lettura del labiale. Carlo ha pronunciato: «Thank you, William», ringraziando così suo figlio per il supporto.

La cerimonia è stata diversa da quella dell'incoronazione della defunta Regina Elisabetta II, caratterizzata da minor sfarzo e ospiti ridotti, una scelta di Re Carlo in linea con una prospettiva finanziariamente più responsabile, in risposta alla crisi economica attuale e alle sfide che la monarchia inglese dovrà affrontare in futuro.

Photo Credits: Kikapress, music by Korben MKdB