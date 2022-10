Re Carlo III, quando avverrà l'incoronazione? Trapela la data speciale: il dolce omaggio alla madre Elisabetta

LOLNEWS.IT - Da quando Carlo è succeduto alla madre, la compianta Regina Elisabetta, non ha avuto un attimo libero tra preoccupazioni legate al figlio Harry e al libro di memorie, cambiamenti all’interno della monarchia, impegni istituzionali e saluti ai sudditi, ma si è sin da subito parlato di incoronazione. L’occasione che ha visto una giovanissima Elisabetta sedersi sul trono con scettro e corona è stata ripresa dalle televisioni e organizzata in pompa magna; si vocifera invece che Carlo voglia qualcosa di molto più semplice e snello per non gravare troppo sull’economia inglese. Intanto sono emerse indiscrezioni piuttosto accurate sulla data dell’incoronazione: Bloomberg ha citato funzionari del governo che hanno affermato che la cerimonia all'Abbazia di Westminster si svolgerà il 3 giugno. Dolce omaggio alla memoria di Elisabetta II, il motivo Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com

