«Giustamente l'Aifa frena sulla quarta dose per attendere i dati scientifici. Verosimile che si dovrà fare un richiamo e la scienza ci dirà quando e con che tipo di vaccino, compresi quelli non ancora creati» così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Green Pass su Immuni «è sparito». Cosa è successo? Ecco come recuperare la certificazione