Harry sta male, l’attacco di panico qualche giorno fa: il motivo che riguarda la Regina Elisabetta

LOLNEWS.IT - Le ultime notizie che ci arrivano sul Principe Harry da oltreoceano non sono affatto rassicuranti: sembra infatti che negli ultimi giorni abbia sofferto di attacchi di panico e il motivo è più che preoccupante per gli esperti. Da US Weekly, infatti, apprendiamo che il duca di Sussex avrebbe reagito malissimo alla notizia che sua nonna, la Regina Elisabetta, era ricoverata in ospedale. Un insider vicino alla famiglia ha spifferato al magazine: “Si sentiva impotente a cinquemila miglia di distanza, a Montecito, e ha controllato la situazione senza sosta”. Purtroppo Harry sta combattendo con i suoi demoni più oscuri da quando non è riuscito a dire addio al nonno, il Principe Filippo: “Il principe si sente ancora in colpa per non aver detto addio di persona al nonno, prima della sua morte ad aprile. Non si perdonerebbe mai se succedesse la stessa cosa con la sua amata nonna”. (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

