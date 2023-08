Prigozhin, video prima della morte: "Sto bene"

(Adnkronos) - Spunta un nuovo video di Evgheny Prigozhin, risalente a qualche giorno prima della sua morte, avvenuta il 23 agosto scorso nello schianto dell'aereo a bordo del quale viaggiava.

Il canale Telegram di Grey Zone, vicino al gruppo Wagner, ha diffuso un breve video nel quale Prigozhin ironizza sulle voci che intorno al suo destino: "Per tutti quelli che discutono se sono vivo o no e su come sto... Attualmente è un fine settimana della seconda metà di agosto 2023. Sono in Africa - dice ironico il capo di Wagner - Quindi, per coloro che amano speculare sulla mia fine, sulla mia vita privata, sul mio lavoro o su qualsiasi altra cosa: va tutto bene".

Secondo il Guardian, che non è in grado di verificare il luogo o la data in cui è stato girato, il video è stato ripreso a bordo di un veicolo in movimento. Ma la divisa e il berretto che indossa Prigozhin sembrano gli stessi di quelli indossati nel video del 21 agosto scorso, due giorni prima della sua morte, e che sarebbe stato girato in Mali.