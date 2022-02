(Adnkronos) - "Ho degli amici, come un uomo comune. Mi piace stare con loro, ho bisogno degli amici". E' un passaggio dell'intervista di Papa Francesco a Che tempo che fa. "Uno dei motivi per cui non sono andato a vivere nell'appartamento pontificio è che i Papi di prima erano santi, io non me la cavo tanto... Ho pochi amici, ma veri". (immagini raiplay.it)