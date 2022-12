Papa Francesco: «Ho già firmato le mie dimissioni in caso di impedimento medico»

«Ho già firmato le mie dimissioni. Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: "In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già". Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato». È quanto afferma papa Francesco nell'intervista al quotidiano spagnolo Abc

Inoltre il Pontefice ha detto che entro due anni una donna guiderà un dicastero. «Ne ho una in programma per un dicastero che sarà vacante tra due anni. Nulla impedisce a una donna di dirigere un dicastero in cui un laico può essere prefetto», dice Bergoglio, spiegando che dipende dal tipo di dicastero, perché «se si tratta di un dicastero di carattere sacramentale, deve essere presieduto da un sacerdote o da un vescovo».