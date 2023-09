Meghan Markle e il mistero agli Invictus Game: cancellata dal programma? Cosa sta succedendo

Nonostante il programma ufficiale iniziale suggerisse che Meghan Markle sarebbe salita sul palco degli Invictus Game e preso la parola, secondo il Daily Mail non c'è traccia nel programma del suo intervento. Al suo posto sembra che ci sarà l'attrice Hadnet Tesfai. Fonti anonime hanno suggerito che l'informazione è stata caricata per errore nella cartella stampa, Meghan Markle infatti non avrebbe dovuto condurre le presentazioni nella manifestazione di solidarietà voluta dal Principe Harry. Quest'ultimo a Dusseldorf darà il benvenuto nella cerimonia di apertura mentre Meghan si unirà all'evento in una fase successiva. L'anno scorso, la Duchessa ha svolto un ruolo simile per omaggiare i partecipanti e le loro famiglie, prima di introdurre il marito di fronte agli ospiti. Regina Elisabetta, un anno dalla morte: il gesto di William e Kate