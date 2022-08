Meghan Markle compie 41 anni, le curiosità più assurde sulla moglie (anzi cugina!) del Principe Harry

LOLNEWS.IT - Auguri a Meghan Markle che oggi festeggia il 41° compleanno e molto probabilmente lo trascorrerà in famiglia, con Harry, Archie, Lilibet e la madre Doria Ragland. Gli amici rimasti non sono molti dopo che si rumoreggia i Sussex abbiano tagliato i ponti anche con David e Victoria Beckham. Cosa bolle in pentola? Intanto che Meghan e Harry pensano alla loro prossima mossa mediatica in vista dell’uscita del libro di memorie del Principe, vediamo di conoscere la più odiata dei reali – forse seconda soltanto al Principe Andrea di York. Tanto si è detto e si è scritto sulla passione per l’attivismo che ha contraddistinto Meghan Markle durante l’adolescenza: per questo vi sveliamo altre curiosità, decisamente più impensabili, dell’ex attrice di Suits. (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

