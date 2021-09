Le ultime parole di Filippo a Carlo: la rivelazione profetica il giorno prima di andarsene

LOLNEWS.IT - Il 22 settembre la BBC trasmetterà il documentario “Prince Philip: The Royal Family Remembers”: i membri della Royal Family hanno dato la propria testimonianza su Filippo e Carlo ha svelato le ultime parole pronunciate dal padre prima di andarsene. Secondo il Daily Mail, il duca di Edimburgo ha ricevuto una telefonata da Carlo che lo ha informato dei grandi piani per festeggiare i suoi 100 anni: era l’8 aprile 2020 e Filippo era da poco rientrato nelle sue residenze dopo circa 1 mese in ospedale. Il principe di Galles disse al padre: “Stiamo organizzando il tuo compleanno. Sarà una grande festa. Ecco quali furono le ultime profetiche parole di Filippo il giorno prima di andarsene per sempre (Foto: KIkapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

