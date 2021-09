Diana, Carlo e Camilla infangano la sua memoria: brutto gesto in pubblico, William e Harry muti

LOLNEWS.IT - Ieri 31 agosto è ricorso il 24° anniversario dalla scomparsa di Diana: tanti hanno rivolto un pensiero alla Principessa del Galles. Nessun segnale invece dalla Royal Family che è rimasta trincerata dietro un muro di silenzio social: Solo Carlo e Camilla si sono fatti vedere su Instagram e Twitter per ringraziare quanti hanno preso parte al tour virtuale di Clarence House. Molti gli utenti che hanno rimproverato loro di aver scelto il giorno più sbagliato in assoluto dimostrando mancanza di rispetto. Delusione anche per l’assenza social di William e Harry, evidentemente ancora troppo divisi e lontani tra di loro: La strategia di non pubblicare assolutamente nulla, neanche una parola dolce, verso la madre scomparsa, è molto eloquente… Lontani i tempi in cui i figli di Diana si riunivano a pranzo e cena per ricordare i bei momenti trascorsi insieme a lei

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Diana predisse la sua scomparsa due anni prima: il biglietto da...

Diana predisse la sua scomparsa due anni prima: il biglietto da brividi sulla triste profezia

(Foto: Kikapress – Music: “Elevate” from Bensound.com)

Leggi anche: >> WILLIAM E HARRY, SPUNTA LA LETTERA CHE DIANA SCRISSE LORO PRIMA DI LASCIARLI PER SEMPRE