La battuta di Berlusconi: "Forza Milan e Forza Monza...scusate forza Lombardia e Forza Italia"

(Agenzia Vista) Milano, 08 gennaio 2023 "Vi auguro che il 2023 sia un anno sereno e felice, un anno in cui realizzare i progetti e i sogni che portate nel cuore. Il 2023 deve essere l'anno della ripresa, per il mondo speriamo possa essere l'anno della pace ritrovate. Forza Milan, forza Monza..no scusate, forza Lombardia e Forza Italia", le parole di Berlusconi in un video postato sui social sulle regionali in Lombardia. / Instagram Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

