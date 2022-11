Kylie Jenner svela il suo albero di Natale a due piani, follower su tutte le furie: «Una ridicola ostentazione di ricchezza»

Kylie Jenner ha svelato ai propri follower il maestoso albero di Natale a due piani appena istallato all'ingresso della sua sua mega residenza di lusso. La magnate di Kylie Cosmetics ha postato un reel nella giornata di domenica scrivendo «è la stagione», accompagnato dalle note di "It's beginning to look a lot like Christmas" di Michael Bublè.

Il gigante verde è stato presto cosparso di un raffinato e meticoloso assortimento di palline natalizie da un apposito staff ingaggiato per l'occasione.

Nelle immagini, da 2 milioni e mezzo di like, si vedono due piccoli membri della famiglia Kardashian-Jenner mentre posizionano alcuni ornamenti sui rami raggiungibili dell'albero. Uno di questi bambini è presumibilmente la figlia di 4 anni di Kylie, Stormi, avuta dal rapper Travis Scott.

Migliaia di follower hanno commentato le immagini dell'albero a due piani. «Povero vecchio albero che vive tutta la sua vita in una foresta per poi essere abbattuto per essere esposto in un soggiorno. Sono sicura che tutti gli uccelli e le bestioline che hanno vissuto sull'albero ringraziano anche voi», scrive un utente. Un altro aggiunge: «Questa è una ridicola ostentazione di ricchezza». E poi ancora «Assumi persone per decorare il tuo albero? Che razza di tradizione è questa?».