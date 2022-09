Kissinger: «Ho conosciuto Draghi su un aereo, abbiamo condiviso un panino»

«Ho conosciuto Draghi quando viaggiavamo insieme sull’aereo di un amico comune che non teneva cibo sull’aereo e io, conoscendolo, portavo dei panini che ho condiviso con il signor Draghi e la nostra amicizia è nata da lì», le parole di Henry Kissinger in occasione della premiazione del Presidente del Consiglio Draghi al “World Statesman Award 2022” della Appeal of Conscience Foundation a New York. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it