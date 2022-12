Kate Middleton tradita dall'abito: imbarazzo sul red carpet. Momenti di tensione con William

Sembra non essere cominciata certo con gli auspici migliori la visita negli Stati Uniti di Kate Middleton e del Principe William. Gli appassionati della royal family non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio durante la loro passerella sul green carpet degli Earthshot Prize Awards 2022. Innanzitutto, quell’abito indossato da Kate ha messo ben in evidenza la stanchezza fisica e mentale della Principessa. Ma ad essere saltato all’occhio è stato anche il suo atteggiamento ogni volta che il marito le si è avvicinato per parlarle. Cosa sta succedendo tra i due? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music: “Cute” from Bensound.com

