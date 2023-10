Kate Middleton, la curiosa scelta per le camerette dei figli

Durante una visita al Museo Nazionale di Architettura e Design di Stoccolma nel 2018, racconta Hello!, la Principessa Kate Middleton confessò a Marcus Engman, Capo del Design di IKEA, che aveva scelto i mobili della ditta svedese per arredare la stanza del Principe George. La coppia fece lo stesso per la Principessa Charlotte e si presume anche per il Principe Louis. Marcus Engman si è detto orgoglioso di poter soddisfare un'ampia varietà di persone, sottolineando che IKEA è per tutti, dall'aristocrazia alle persone comuni. Come scrive il tabloid non "resta che immaginare la camera da letto di Kate e William". Meghan Markle abbraccia la giovane fan: «Hai un nome bellissimo»