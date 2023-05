La settimana scorsa, Kate Middleton ha svolto una serie di impegni che hanno suscitato grande interesse.

Dal suo coinvolgimento nel picnic per bimbi al Chelsea Flower Show alla sensibilizzazione sulle esperienze degli affidatari familiari, ma non solo. È proprio in questo ambito che Kate ha segnato un importante punto a suo favore. Non si è limitata soltanto ad inaugurare eventi o a tagliare nastri, ma ha messo in atto azioni concrete. Ad esempio, ha lanciato una campagna pubblicitaria in tutto il Regno Unito e persino scritto un editoriale per il Financial Times. Per tutte queste iniziative, è stata acclamata dalla stampa come colei che è riuscita a fare "il più grande colpo di stato reale degli ultimi 420 anni", ovvero da quando gli Stuart sono saliti al trono, nel lontano 1603.

