Kate Middleton ha il divieto di firmare autografi, la regola (poco conosciuta) della Royal Family: il motivo

Nel mondo della famiglia reale britannica, ogni gesto viene attentamente pianificato. Durante un evento al Chelsea Flower Show dedicato alla bellezza dei fiori e dei giardini, la principessa Kate Middleton si è unita a un gruppo di un centinaio di scolari per partecipare al primo picnic inaugurale.

Il divieto di firmare autografi

I giovani hanno chiesto di firmare album e pezzi di carta come ricordo di quel momento unico.

Tuttavia, la principessa è stata costretta a rifiutare educatamente la loro richiesta a causa di una regola poco conosciuta della famiglia reale britannica: gli autografi non sono concessi.

Perché è vietato

Rispondendo a una bambina curiosa che le chiedeva perché non potesse farlo, Kate ha spiegato: "Mi chiamo Catherine. Non sono autorizzata a scrivere la mia firma, è una regola". La pratica di firmare autografi è infatti considerata rischiosa per i reali: la firma potrebbe essere contraffatta e usata illegalmente.

Kate e la regola violata da Re Carlo

Una delle uniche volte in cui questa regola è stata violata è stata quando Re Carlo , allora Principe di Galles, ha firmato un autografo per una vittima di devastanti inondazioni nel 2010, scarabocchiando "Charles 2010" su un pezzo di carta. Tuttavia si pensa che questa sia stata un'eccezione rara, ed è stato riferito che Carlo in genere risponde alle richieste di autografi con: «Scusa, non mi permettono di farlo».

