Muore Jock Zonfrillo, giudice di "MasterChef Australia": presentatore ed ex chef aveva 46 anni

Jock Zonfrillo, presentatore televisivo scozzese ed ex chef, noto per il suo recente ruolo di giudice in "MasterChef Australia", è morto improvvisamente all'età di 46 anni. Zonfrillo, star tv e protagonista del famoso format dedicato alla cucina, è morto il 30 aprile a Melbourne.

L'emittente televisiva Network Ten ha comunicato un messaggio della famiglia: «Con i cuori completamente a pezzi e senza sapere come potremo vivere la vita senza di lui, siamo devastati nel condividere la notizia che Jock è morto ieri», ha dichiarato la famiglia di Zonfrillo. «Ci sono tante parole che possono descriverlo, così tante storie che possono essere raccontate, ma in questo momento siamo troppo sopraffatti dal dolore per metterle in parole».

Zonfrillo era nato a Glasgow da padre italiano e madre scozzese. Dopo essersi trasferito in Australia, Zonfrillo aveva aperto il "Bistro Blackwood" e il "Ristorante Orana" ad Adelaide, vincendo con quest'ultimo diversi premi. Nel 2019, Zonfrillo era stato nominato giudice di MasterChef Australia.