Iran, proteste fuori dal carcere dei due condannati a morte

I parenti di Mohammad Ghobadlou, 22 anni, e Mohammad Boroughani, 19 anni, insieme a numerosi dimostranti si sono radunati davanti al carcere di Rajaeishahr a Karaj, in Iran, per protestare contro la condanna a morte dei due giovani, arrestati durante le manifestazioni contro il regime. Sono 17 i condannati a morte dalle autorità per le proteste, quattro sono stati già giustiziati. (LaPresse)