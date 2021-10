Inghilterra, migliaia di litri di liquami scaricati in mare

Migliaia di litri di liquami sono stati scaricati da una società idrica nella riserva naturale vicino al porto di Langstone, in Inghilterra. Per ben 49 ore un enorme tubo fognario ha rilasciato la sostanza fangosa nell'acqua. Le riprese dall'alto mostrano il flusso inarrestabile di acque reflue che si riversa in mare. In periodi di forti piogge, le compagnie idriche sono solite ricorrere a questa pratica: lo scarico, dunque, è del tutto legale. Il tema nel Regno Unito è molto dibattuto: al momento, non potendo del tutto eliminare lo scarico nei mari, si è deciso di ridurne le quantità. Esperti e attivisti nel frattempo lanciano l'allarme: i danni causati da questi scarichi potrebbero rivelarsi gravissimi.