Palmi, uomo vivo per miracolo: l'auto a tutta velocità lo sfiora e finisce fuori strada

E' stato condiviso sui social il video dell'incredibile incidente avvenuto a Palmi in provincia di Reggio Calabria. Un uomo stava attraversando la strada per andare al bar dopo aver parcheggiato la sua vettura. Dopo qualche secondo piomba una Ford bianca a tutta velocità che sfiora di qualche centimetro il pedone finendo sul marciapiede. Il video è stato condiviso dal nipote dell'uomo vivo per miracolo: "Si è fermato per non so quale motivo mentre attraversava, mi ha detto che non si è reso conto del passaggio dell'auto". (Video Twitter)

Illeso, soltanto un grande spavento — Diogo Swalot (@mazi_anto_) December 16, 2022