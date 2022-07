Il caldo ci rende più cattivi: il motivo

Avete notato che il caldo ci rende più cattivi? Non è una vostra impressione. Un certo legame tra il clima rovente e la tendenza all’aggressività a quanto pare esiste. Non sono solo animali e piante a risentire dell’eccessivo calore di questo periodo, ma anche noi esseri umani. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> NO, NON È VERO CHE COL CALDO DIMAGRIAMO: ANZI SUCCEDE IL CONTRARIO, COLPA DEL METABOLISMO