Panico in piscina, iguane entrano in acqua scatenando la paura dei presenti. Il video, girato in Messico, è diventato ben presto virale. Nel filmato si vedono i due rettili litigare tra loro dietro ad alcuni lettini. Poi uno di questi si tuffa in acqua (infatti sono in grado di nuotare senza problemi). Ma dentro l'acqua trova diverse persone che incominciano a gridare.

Ultimo aggiornamento: 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA