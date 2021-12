I Ferragnez positivi: “Siamo asintomatici, i bimbi stanno bene”

(Agenzia Vista) Milano, 27 dicembre 2021 Con un annuncio su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez hanno dichiarato di essere positivi al Covid: “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e io e Fede siamo positivi. I bambini non si sa come ma sono negativi”, le parole dell’imprenditrice digitale. “La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella stessa situazione, sosteniamoci e facciamoci compagnia”, ha replicato il cantante./ Fonte Instagram Chiara Ferragni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

