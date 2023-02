Harry, la risposta imbarazzante di Re Carlo sulla possibilità del ritorno del figlio

Re Carlo III ha partecipato all'anniversario del campus di Stratford dell'Università di East London, dove ha svelato una targa celebrativa e ha visitato un nuovo ospedale e centro di formazione per le cure primarie. Durante il suo incontro con il pubblico, un membro ha chiesto se potesse "riportare indietro Harry", al quale il Re ha risposto "Chi?" scoppiando poi a ridere. Re Carlo ha avuto una relazione difficile con suo figlio minore Harry e sua nuora Meghan Markle, specialmente negli ultimi tre anni, dal momento della loro uscita ufficiale dalla famiglia reale. La partecipazione di Harry e Meghan all'incoronazione del Re, il prossimo 6 maggio, resta incerta, soprattutto dopo le affermazioni "esplosive" fatte nel libro di memorie di Harry, Spare. La data dell'incoronazione coinciderà con il quarto compleanno di Archie, primogenito della coppia, e secondo alcuni potrebbe essere la scusa perfetta per non partecipare all'incoronazione. Photo: Kikapress music: “Summer” from Bensound

