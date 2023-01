Harry, episodio intimo imbarazzante: «Lo scongelai con la crema di mia madre»

Nel suo libro autobiografico, Spare, il principe Harry ha raccontato diversi aneddoti che lo riguardano personalmente. In uno di questi episodi, Harry cita la crema di Elizabeth Arden della mamma, utilizzata come rimedio per alleviare il gelo delle sue parti intime durante un viaggio al Polo Nord nel 2011. «Avevo provato alcuni rimedi casalinghi, incluso uno consigliato da un'amica, che mi aveva esortato ad applicare la crema Elizabeth Arden [...] Ho trovato un tubetto e nel momento in cui l'ho aperto, l'odore mi ha trasportato nel tempo. Mi sentivo come se mia madre fosse proprio lì nella stanza». Il brand ha finalmente rotto il silenzio, pubblicando un tweet per pubblicizzare un suo prodotto: «Hai sentito il clamore sull'acido ialuronico rimpolpante, ma sapevi che è estremamente utile durante i mesi più freddi? Il trucco è applicarlo sulla pelle umida: l'HA attira l'umidità dall'ambiente nella pelle».

Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com