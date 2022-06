Harry e Meghan, il retroscena inedito al Giubileo: ecco perché sono spariti anticipando la partenza

LOLNEWS.IT - Anche se oramai i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina sono stati archiviati, la presenza di Harry e Meghan al Giubileo ha lasciato molti strascichi: tra i sudditi, sicuramente, che hanno fischiato i Sussex per il notevole ritardo con cui sono arrivati alla Cattedrale di St. Paul e all’uscita, quando la coppia è rimasta isolata dal resto della famiglia. Harry si aspettava un’accoglienza molto più calorosa, invece ha fatto i conti con la diffidenza del padre Carlo, di William e delle rispettive consorti che hanno tenuto lui e Meghan a debita distanza. Ecco perché ad un certo punto sono completamente spariti. (Foto: Kikapress - Music: "Moose" from Bensound.com)

