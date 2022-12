Harry e Meghan al galà a New York, alla vigilia uscita docu-serie

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno sfilato sul tappeto rosso del galà "Ripple of Hope" della Fondazione Robert F. Kennedy per i diritti degli esseri umani a New York. Non hanno fatto dichiarazioni, mentre la prima parte della docu-serie "Harry & Meghan" su Netflix sarà diffusa giovedì 8 dicembre e mentre i primi estratti hanno già riacceso le tensioni tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale britannica.

Nelle immagini Afp, dopo la coppia che ha rinunciato alla Corona, l'arrivo dell'attore Alec Baldwin con la moglie Hilaria, sempre accompagnati dalla padrona di casa, Kerry Kennedy, attivista e scrittrice statunitense nonché figlia di Bob Kennedy.