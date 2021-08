Harry e Meghan, la loro reazione ai fatti in Afghanistan scatena i social: quel gesto non è piaciuto

I fatti dell'Afghanistan hanno sconvolto il mondo intero e anche il principe Harry, assieme alla moglie Meghan Markle, non sono stati indifferenti. I duchi di Sussex hanno affermato che l'avanzata dei talebani li ha lasciati "senza parole" e "con il cuore spezzato": la lunga dichiarazione su Archewell ha lo scopo di invitare i follower a sostenere le organizzazioni più in prima linea tuttavia sono piovute aspre critiche da parte della comunità social i cui utenti hanno bollato l’intervento come vago e irrilevante. La grave accusa che mina la reputazione di Harry e Meghan (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com).

