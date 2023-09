L'esperto della famiglia Reale: «Porta chiusa per Harry e Meghan»

Secondo un esperto reale, il Principe e la Principessa di Galles hanno ormai "chiuso le porte" alla possibilità di risolvere la frattura con il Principe Harry e Meghan Markle. L'ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, ha dichiarato infatti come sia evidente il fatto che Kate Middleton è stata "ferita e offesa" dalle dichiarazioni passate di Harry e Meghan. Bond ha raccontato come il Principe William e sua moglie abbiano cercato di sanare la frattura nella Famiglia Reale al funerale del Principe Filippo nell'aprile del 2021, ma dopo una "violentissima lite" è diventato chiaro che non era possibile. Meghan Markle, momento imbarazzante al gala di beneficenza di Kevin Costner: cosa ha fatto