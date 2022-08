Gorbaciov e lo spot della pizza

(Adnkronos) - Mikhail Gorbachev, l'ex leader dell'Unione Sovietica morto oggi all'età di 91 anni, nel 1997 si prestò a girare uno spot televisivo per Pizza Hut. Nello spot che andò in onda a livello internazionale nel gennaio 1998, ma non in Russia, l'ex presidente seduto al tavolo con una bambina, veniva riconosciuto dagli avventori scatenando un dibattito sul suo operato tra chi lo accusava di aver generato instabilità economica e chi lo difendeva per aver restituito al Paese la libertà. Dibattito che si chiudeva con l'accordo di tutti proprio grazie alla pizza.