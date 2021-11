Nel giorno dell'addio alla vasca di Federica Pellegrini, che ha vinto tra l'altro i suoi ultimi 200 stile libero in carriera, è l'allenatore e fidanzato Matteo Giunta a parlare: «Il futuro sarà raggiante per Fede, ma ora si è resa conto che non ha più la stessa forza che aveva nel 2019».