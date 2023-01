Gina Lollobrigida, la camera ardente in Campidoglio. Feretro tra corone di rose e gigantografie

«Ciao Gina, grazie per le emozioni», «Un saluto alla fata turchina», «Con te si chiude un'epoca». Sono solo alcuni dei tanti messaggi che i fan di Gina Lollobrigida hanno lasciato nel registro delle presenze della camera ardente aperta oggi in Campidoglio. Non solo italiani, ma anche tanti stranieri per porgere l'ultimo saluto all'attrice, attirati dal suo fascino magnetico e dalla sua umiltà. «Provo una grande ammirazione per lei, nonostante io sia portoghese. Era bellissima, le volevo bene come si vuole bene ad una mamma», dice una turista commossa mentre osserva il feretro dell'attrice.

«È una donna che ha vissuto la guerra e per arrivare al suo successo ha dovuto faticare tanto», ricorda Lidia, originaria della provincia di Avellino. «È una persona molto semplice ed è per questo che la ammiriamo. Riguardo la controversia con la famiglia è salita al cielo con la coscienza apposto», commenta Nadia da Roma. L'attrice sarà sepolta a Subiaco, sua città di origine. Nel 2000 aveva espresso questa volontà e il Comune le ha dedicato una tomba monumentale che in questo momento è in fase di restauro. I funerali si svolgeranno domani alle 12.30 nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo

Video: Francesco Iovine/Ag. Toiati