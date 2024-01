Germania, trattori in marcia verso Berlino: la protesta degli agricoltori

(LaPresse) Centinaia di trattori in marcia verso Berlino. E' la protesta degli agricoltori tedeschi, contrari alla politica del governo federale che prevede un taglio dei sussidi per il settore. La questione principale riguarda gli sgravi fiscali per il gasolio agricolo e a lavoratori e imprenditori non basta un parziale ritiro dei piani di austerità dell'esecutivo. In diversi Stati del Paese si sono verificati disagi e blocchi stradali, dal Meclemburgo-Pomerania Occidentale alla Bassa Sassonia, passando per la Baviera.

Ultimo aggiornamento: 19:10

