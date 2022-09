Funerali Elisabetta, questa è l'ultima volontà della Sovrana

Siamo arrivati al giorno dei funerali della Regina Elisabetta. Tutto il mondo è pronto a guardare e dare l’ultimo addio alla sovrana. La regina aveva una richiesta molto specifica per i suoi funerali di stato, secondo un ex arcivescovo. La cara estinta, morta al castello di Balmoral l’8 settembre, voleva un funerale di stato pieno di “gloria” che non fosse “noioso”. Foto: Kikapress Music: "Once Again" from Bensound.com

