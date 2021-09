Su Instagram va in scena il botta e risposta tra Fedez (e non solo) e Giuseppe Conte dopo le immagini della folla in piazza ai comizi. Uno «schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti»: così Fedez nel commentare le immagini del tour elettorale del presidente M5s Giuseppe Conte, che ritraggono l'ex premier in una piazza gremita a Cosenza. Pronta è arrivata la risposta dell'ex Premier su Instagram.