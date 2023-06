Elon Musk visita di notte la gigafactory di Tesla a Shanghai

Il magnate Usa va in Cina e incontra ministri e funzionari

Shanghai, 1 giu. (askanews) - Visita notturna e incontro con i dipendenti per Elon Musk nella gigafactory di Tesla a Shanghai, tappa del viaggio in Cina dell'imprenditore che il giorno prima a Pechino aveva incontrato alcuni funzionari cinesi, compresi diversi ministri, incontri su cui non sono stati diffusi dettagli.

"Grazie per essere qui, a tarda notte.

Vorrei solo congratularmi con voi per l'incredibile lavoro che avete svolto", ha detto Musk rivolgendosi ai dipendenti, in un video realizzato e diffuso dalla stessa Tesla.

Per Musk, uno degli uomini più ricchi del mondo e proprietario di Twitter, è il primo viaggio in più di tre anni in Cina, Paese in cui ha molti interessi commerciali e che rappresenta il più grande mercato al mondo per i veicoli elettrici.