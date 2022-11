Tuscia, Elisabetta Gregoraci nel regno di Babbo Natale: «Per me questa festa vuol dire famiglia»

Sorge un Regno incantato sulle colline di Vetralla, in provincia di Viterbo. Dove si entra soltanto se si torna bambini. Bambini da 0 a 1000 anni. In questo magico Natale 2022, Il Regno segna il traguardo del decimo anno di meraviglia. Madrina per una giornata la conduttrice calabrese Elisabetta Gregoraci che rivela il suo fortissimo legame con la tradizione del periodo natalizio. Amo più fare regali che riceverne, dichiara. Oltre che ai suoi nipoti e suo figlio, Elisabetta sostiene molte onlus per i bimbi meno fortunati. Reduce dai tanti successi televisivi e dal programma appena concluso su Rai2 “Nudi per la vita”, ora si regala un’esperienza immersiva nelle atmosfere magiche del Natale che, nel cuore di ognuno di noi, può essere vissuto anche ogni giorno.

«Io ho sempre amato il Natale, per me vuol dire famiglia – ha raccontato Gregoraci – stare in casa con mio padre, mia sorella i miei zii, i miei cugini e mio figlio Nathan. Da pochi anni non ho più mia mamma, anche lei amava tantissimo questa festa. Però continuo a festeggiare la tradizione ogni anno. E anche quest’anno sarà così».

Impossibile che la presenza di Elisabetta Gregoraci passasse inosservata, ecco perché nei percorsi emozionali del Regno di Babbo Natale si sono formate lunghe attese di visitatori per poter fare un autografo con lei. Un test di popolarità non indifferente, anche per comprendere quanto il pubblico la ami e ricordi ancora oggi la sua partecipazione al Grande Fratello Vip in cui è stato possibile conoscere la Elisabetta persona, al di là del personaggio che già tutti conoscevano.