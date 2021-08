Donna cieca vede di nuovo dopo 15 anni: l'incontro con la figlia è emozionante

Colorado, StatiUniti: lei è Connie, ha 59 anni e ha ricominciato a vedere per la prima volta dopo 15 anni. L'incontro con la figlia è emozionante: le due donne non riescono a trattenere le lacrime. Tutta colpa di una diagnosi sbagliata, per anni ha creduto che la sua perdita della vista fosse irreversibile. Poi un medico ha capito tutto: si trattava di un problema molto comune e facilmente operabile, la cataratta. L'intervento chirurgico le ha ripristinato la vista e le ha regalato la gioia di rivedere finalmente il volto di sua figlia.