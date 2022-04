Disabili, Stefani: «Genova? Serve forte campagna sensibilizzazione»

«Dovremmo fare un approfondimento, ci siamo sentiti anche con il ministero delle Infrastrutture e anche con le stesse Ferrovie per avere una esposizione corretta dei fatti, ho visto varie ricostruzioni, occorre approfondire e capire come mai c'è stato questo accadimento. A seguito di questa analisi appronteremo le misure, se ci sono misure da prendere». Lo dice il ministro Erika Stefani commentando i fatti avvenuti sul treno Genova-Milano il 18 aprile. «Di certo di fronte alla maleducazione e alla mancanza di rispetto di alcuni, dovremo fare una forte campagna di sensibilizzazione, che stiamo già facendo. E' l'unico modo per dare una risposta. Bisogna rispettare le persone chiunque esse siano» aggiunge.