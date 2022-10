Covid, il Presidente degli Stati Uniti Biden fa il richiamo del vaccino in diretta

(Agenzia Vista) Washington, 26 ottobre 2022 Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, fa in diretta il richiamo per il vaccino antiCovid per invitare tutti a vaccinarsi. Ecco le immagini. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 12:02

