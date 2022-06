Il corsivo, la "lingua" social del momento, non è nata a Milano. Ma ad Ascoli Piceno. Parola di Giulia Caselli, 150mila follower su TikTok, una delle prime creator a portare questa parodia della parlata milanese alla ribalta social. La giovane racconta come da una gag fra amiche (ad Ascoli Piceno) sia nato il corsivo. E ci svela trucchi e segreti per parlarlo perfettamente.