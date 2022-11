Compleanno amaro per Re Carlo III: "sgarbo" reale di Harry e Meghan. La foto della discordia

Lunedì scorso Re Carlo III ha festeggiato il suo 74° compleanno, il primo con la corona in testa – anche se ancora non ufficialmente incoronato – e ancora il primo dalla morte della madre, la Regina Elisabetta II. Se si aspettava una valanga di auguri a mezzo social, il sovrano si è dovuto ben presto ricredere: per l’occasione sulle pagine social della Royal Family è stata pubblicata una nuova foto, ma soltanto William e Kate, i Principi di Galles, hanno mostrato affetto e vicinanza per il Re augurandogli buon compleanno. Harry e Meghan, da quando hanno dovuto rinunciare alla loro pagina Instagram Sussx Royal nel 2020 e dopo aver chiuso anche l’account su Facebook, comunicano con il resto del mondo tramite il sito della loro fondazione, Archewell, aggiornato l’ultima volta domenica. Insomma, i duchi di Sussex non hanno voluto dedicare un pensiero a Carlo III per i suoi 74 anni e il motivo è facile da immaginare Foto: Kikapress - Music: "Moose" from Bensound.com

